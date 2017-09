La ONCE replica con humor al tuit de 'El Mundo Today' diciendo que hacerse pajas te deja ciego

Los mordaces periodistas de 'El Mundo Today' publicó este 25 de septiembre de 2017 una de sus archiconocidas noticias:

Nada nuevo en la trayectoria de la web satírica. Salvo por la respuesta oficial de la ONCE.

El perfil de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en Twitter contestó al mensaje de El Mundo Today de manera muy escueta, con un emoticono:



Su respuesta a la broma de El Mundo Today acumula varios centenares de reuits y 'me gusta', así como bastantes comentarios, muy irónicos, según recoge HP:

ai dios me ha pillado con la guardia baja no me lo esperaba



me alegra que queda gente con sentido del humor en estos lares