[VÍDEO] Este extraño gesto del príncipe Harry en el encuentro con Melania Trump en Toronto inquieta a las redes

Las redes se preguntan qué significa ese gesto que hace con los dedos el prínicpe Harry en presencia de Melania Trump: ¿Un código secreto?.

Que el matrimonio Trump no es precisamente el más popular en la historia presidencial de Estados Unidos no es ninguna novedad. Donald y Melania tienen más que dividida a la sociedad estadounidense y, por ende, a la mundial. Sus salidas de tono, modelitos excéntricos y guerras contra todo y contra todos generan no pocas controversias. Y parece que el príncipe Enrique de Inglaterra es de los que está más en contra que a favor.

Él, como buen y discreto miembro de la familia real británica que es, no ha dicho una palabra al respecto, sólo faltaba. Pero hay cosas que hablan más que las palabras: los gestos, las distancias, las medias sonrisas. Todas ellas han gritado por sí solas en el encuentro que Harry ha mantenido con Melania Trump con motivo de los Juegos Invictus, que tienen lugar estos días en Toronto (Canadá). Dicha competición -una suerte de Juegos Paralímpicos- es una iniciativa creada por Harry en 2014 en la que participan veteranos de guerra de una quincena de países, según recoge María Porcel en HP.

Durante los días de la competición en Toronto, Enrique ha aprovechado también para reunirse con distintos políticos, como Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, o Melania Trump (y también con su novia, Meghan Markle, que vive en ese país, aunque no hay fotos de ellos juntos). Pero igual que con Trudeau todo fueron sonrisas, con la señora Trump la cortesía ha sido mucho más fría. No hay más que ver las imágenes de sus saludos, gélidos, así como sus tensas posturas corporales y sus medias sonrisas.