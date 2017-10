Lorenzo Silva deja como la chata a JK Rowling, la madre de Harry Potter

Ha sido uno de los tuits más difundidos y comentados del día, en todo el mundo: el de la escritora JK Rowling a propósito de las cargas policiales contra los catalanes que hacían guardia en los colegios electorales este 1-O.

"Esto es repugnante e injustificable", decía la madre de Harry Potter, añadiendo un vídeo en el que se ve a agentes de la Policía Nacional enfrentándose a adolescentes llorosos y arrastrando a algunos de los que se resistían a ser desalojados, como habían ordenado los jueces.

This is repugnant and unjustifiable. https://t.co/10K5ajzIc3

Poco más tarde, a JK Rowling le ha contestado uno de sus compañeros de oficio más conocidos de España, Lorenzo Silva, y entre otras cosas también creador de la pareja de guardias civiles más famosas de la novela negra, Bevilacqua y Chamorro.

En su cuenta de Twitter le ha dicho, en inglés: "Te lo traduzco, JK Rowling: "Mátalo", es lo que los "pacíficos manifestantes" le dicen al agente que se está cayendo", según recoge HP.

I translate for you, @jk_rowling : "Kill him", is what "peaceful demonstrators" say, about the falling policeman. https://t.co/Bq15DP8Hsh