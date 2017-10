Así consiguió el criminal Stephen Paddock ejecutar la masacre de Las Vegas

A más de 400 metros, desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay y contra una multitud de alrededor de 22.000 personas.

Esas fueron las condiciones en las que Stephen Paddock mató a al menos a 59 personas e hirió a más de 500 en la noche del domingo en Las Vegas, estado de Nevada, según recoge BBC Mundo.

El atacante se suicidó antes de que los escuadrones de las fuerzas especiales estadounidenses entraran en su habitación, desde la que estuvo disparando al menos durante 10 minuto.

La multitud se había reunido por el festival anual de música country Route 91 Harvest sin imaginarse que a las 22:08 hora local (05:08 del lunes en horario GMT) comenzarían a llover balas.

Jake Owen, uno de los artistas que se encontraba en escenario cuando empezó la balacera, señaló que para Paddock, debido a la gran cantidad de gente y los pocos lugares para cubrirse del fuego, perpetrar una verdadera masacre fue "como disparar peces en un barril desde donde él estaba".



Los 10 minutos

El concierto se realizó en Las Vegas Village, un campo abierto con capacidad para hasta 25.000 personas frente al famoso bulevar de la ciudad llamado popularmente como The Strip (La franja).

Conocidos casinos y hoteles como el Mandalay Bay, el Luxor y el Excalibur se encuentran en este paseo.

A pocas cuadras, sobre el mismo bulevar están el MGM, el New York New York, el Bellagio y el Caesar's Palace.

Cuando se escucharon los primeros disparos, la gente comenzó a buscar lugares donde protegerse, pero había muy pocos objetos para cubrirse de los tiros de un arma larga como la que utilizó Paddock.

"Ni en un millón de años habría pensado que estaría corriendo sobre cadáveres o arrastrándome entre la gente para ponerme a salvo", relató a medios locales Ricky Masucci, uno de los sobrevivientes que acudió al festival con su prometida.

El estadounidense añadió que no puede sacar de su cabeza el ruido de los balazos.

"Mi alma esta literalmente herida por ver gente morir delante mío. No pude hacer nada al respecto porque tenía que ponerme a salvo y ponerla a salvo a ella (su prometida)", lamentó Masucci.

Armas

La policía informó que un "pequeño arsenal" fue encontrado en la habitación de Paddock.

El atacante había logrado introducir de contrabando al menos 10 armas en su habitación en el hotel Mandalay Bay y la munición suficiente para disparar durante 10 minutos y alcanzar a más de medio millar de personas.

Sin embargo, la policía dijo más tarde que encontró más armamento en un allanamiento en la casa del hombre.

Se incautaron 18 armas, explosivos y miles de municiones.

Lo ocurrido en Las Vegas fue el mayor tiroteo en la historia reciente de Estados Unidos.

El gobernador de Nevada, Brian Sandoval, describió el tiroteo de Paddock como un "acto cobarde y despreciable".

"Es inimaginable lo que la gente está pasando ahora", añadió a tiempo de destacar el trabajo de la policía, los servicios de emergencia y los médicos.

Nevada tiene, como varios estados de EE.UU., una legislación sobre armas considerada permisiva.

A las personas se les permite llevar armas y no tienen que registrarse como dueños de las mismas.

La verificación de antecedentes de los propietarios se realiza en el momento de la compra de un arma en un proveedor autorizado, pero los dueños después pueden venderlas en privado.



Paddock

Stephen Craig Paddock era un contador jubilado de 64 años con residencia en la tranquila comunidad para jubilados de Mesquite, Nevada, a 130 kilómetros de Las Vegas.

El autodenominado Estatal Islámico afirmó que el autor del peor tiroteo en masa en la historia reciente de Estados Unidos era uno de sus soldados recién convertido y que había llevado a cabo el ataque en su nombre.

Sin embargo, el FBI dijo que no veía "ninguna conexión" entre Paddock y grupos extremistas internacionales.

De hecho, Estados Unidos todavía no sabe qué motivó a este hombre nacido en Texas a abrir fuego.

El alguacil de Las Vegas Joseph Lombardo informó que el historial policial de Paddock solo tiene el registro de una citación hace varios años.

Erick Paddock, hermano del atacante, afirmó a medios locales que la familia se encontraba en estado de shock porque no podía entender lo que impulsó a Stephen a perpetrar una masacre de ese tamaño.

"Es un tipo que vivía en una casa en Mesquite, que bajaba y apostaba en Las Vegas y comía burritos", indicó.

El hermano añadió que la familia "no tiene idea cómo sucedió esto" y dijo que Stephen no tenía antecedentes en manejo de armas.

Erick añadió que su padre estuvo durante un tiempo en la lista de personas más buscadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a un boletín del FBI de 1969, Benjamin Paddock estaba "diagnosticado como psicópata y portaba armas de fuego para cometer robos de banco".

El reporte añade que el padre del atacante de Las Vegas "tenia tendencias suicidas y debía ser considerado armado y muy peligroso".

Su hermano, Eric Paddock, dijo que está "completamente atónito" por los actos del atacante.

"No podemos entender lo que pasó... No es un hombre fanático de las armas en absoluto. El hecho de que tuviera ese tipo de armas.... ¿dónde diablos consiguió armas automáticas? "No tiene antecedentes militares ni nada por el estilo. Es solo un tipo que vivía en una casa en Mesquite y viajaba a jugar en Las Vegas", declaró.

El hombre nació en el estado de Nevada y vivía en una comunidad de jubilados en la localidad de Mesquite, a unos 130 kilómetros de Las Vegas.

El autodenominado Estado Islámico (EI) se reivindicó el atentado sin ofrecer pruebas: "El atacante de Las Vegas se convirtió al Islam hace unos meses", dijo el grupo en un comunicado.

Sin embargo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), dijo que no se ha encontrado relación con organizaciones extremistas.

Horas después, EI hizo un nuevo señalamiento en el que se dijo que el atacante era llamado "Abu Abdul-Barr al-Amriki".

Una mujer identificada como Marilou Danley primero fue catalogada como "persona de interés" en el caso, pues aparecía como huésped del Mandalay Bay en la misma habitación de Paddock.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que sus documentos de identidad fueron usados por el atacante y que ella está fuera de Estados Unidos.

Paddock vivía en la propiedad de Danley, quien en era su novia, en el conjunto residencial Babbling Brook Court de Mesquite, Nevada.



"Solo jugaba póker, tomaba cruceros y comía burritos"

Su hermano, Eric Paddock, dijo a los medios que Stephen acostumbraba viajar a Las Vegas para apostar y asistir a conciertos. En días recientes gastó "decenas de miles de dólares" en las apuestas.

"No hay ningún sentido, ninguna razón para que él hiciera esto. Es solo un tipo que jugaba póker, tomaba cruceros y comía burritos en Taco Bell", dijo Eric Paddock.

El atacante había hecho dinero a través de negocios con apartamentos que él poseía y manejaba en colaboración con su madre, quien vive en Florida.

Una antigua vecina del atacante Diane McKay, dijo al diario The Washington Post que el hombre era un apostador profesional y tenía una personalidad muy hostil.

"Era extraño, muy reservado. Era como vivir junto a nadie. Alguien puede ser por lo menos un gruñón, algo, pero no, él no era nada".

Las autoridades ingresaron a la casa del atacante y encontraron "una casa limpia, sin nada fuera de lo ordinario", dijo Quinn Averett, de la Policía de Mesquite.

Se sabe que el hombre se mudó ahí en 2013, luego de vivir en Texas. Tenía una licencia para volar aviones pequeños y poseía dos aeronaves.



Su padre en la lista del FBI

Patrick Benjamin Paddock, el padre del atacante, estuvo durante un tiempo en la lista de las personas más buscadas por el FBI.

Había sido diagnosticado con "psicopatía" y era conocido por el robo de bancos con armas de fuego. Usaba los sobrenombres de "Old Baldy" y "Big Daddy".

"Tiene tendencias suicidas y debe ser considerado como alguien armado y muy peligroso", decía un boletín del FBI de 1969.

Un año antes, Patrick Paddock se fugó de una prisión de Texas. En la ciudad de San Francisco cometió al menos otro robo de un banco.

En 1977 fue puesto bajo arresto nuevamente en el estado de Oregón, donde había cambiado su identidad a Bruce Werner Ericksen.

Se sabe que murió en 1998.