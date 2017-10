¿Quieres que tu trabajo sea beber cerveza?, esta es tu oportunidad

En una reciente publicación en Twitter de uno de los portales más usados para buscar empleos, LinkedIn, se anuncia que la empresa Meantime Brewing Company está en la búsqueda de una persona en el Reino Unido que quiera trabajar como catador de cerveza.



No, no es una broma, la compañía de cerveza en verdad está buscando a un avezado y apasionado que conozca todo sobre este mercado. Por lo que es fundamental que sepa sobre maltas y todas las variedades que no cualquier aficionado conoce, según recoge El Popular.

"¡Recibe dinero por tomar cerveza! MeantimeBrewing está buscando a un catador de cerveza profesional",se lee en uno de los mensajes dejados en Twitter por Linkedln Reino Unido.



La misma compañía también promocionó su puesto de empleo calificándolo como de ensueño. "¡Alerta de trabajo soñado! Estamos buscando un catador de cerveza que se una a nuestro equipo", escribió en las redes sociales.

