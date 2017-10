Jordi Cruz se suma a la huelga separatista y le dan la del pulpo en Twitter

Primero fue la polémica a cuenta de los becarios sin remuneración y ahora Jordi Cruz (38 años) vuelve a estar en el punto de mira por una razón bien distinta.

El cocinero decidía unirse este martes a la huelga de Cataluña y no encontraba mejor forma que cerrar su exclusivo restaurante ABaC.

Eso sí, el chef continúa mientras tanto trabajando en la cadena pública, en el programa Masterchef Celebrity, donde ejerce de jurado.

Ha sido precisamente esta controvertida dualidad, unida a su cuestionable justificación, la que ha encendido la mecha de las críticas.

Eso explicaba Cruz en un mensaje que eliminaba poco después, según recoge Lara Fernández en El Español.

Las redes sociales ardían a los pocos minutos con un aluvión de publicaciones en el que se algunos usuarios aseguraban incluso que no verían la nueva entrega del talent show culinario, prevista para este martes por la noche.

NO GRACIAS, NO ME GUSTAS LAS HUELGAS QUE ORGANIZAN GOLPISTAS, LAS QUE APOYA JORDI CRUZ.