Los vomitivos bulos catalanistas sobre la colosal manifestación en Barcelona

Vuelven a la carga con sus deleznables bulos que más de uno se ha tragado, tras indigestársele a más de un separatista la multitudinaria manifestación de este domingo 8 de octubre de 2017 en Barcelona. (Por Tierra, Mar y Aire... "No nos engañan, Cataluña es España").

De las imágenes y mensajes falsos en redes sociales, con varias fotografías de heridos por las cargas policiales que en realidad fueron tomadas hace años, se hace eco 'El País'. Muchos las han dado credibilidad, medios incluidos y sin duda con la mejor de sus intenciones:

1. La mujer con la camiseta de Franco

El diario 'Directe.cat' compartió la imagen en Twitter, Aparecía una mujer vestida con una camiseta franquista como si fuera una asistente a la concentración convocada por Societat Civil Catalana (SCC). La imagen fue borrada después de que otros usuarios indicasen que se trataba de un bulo. La foto se corresponde con una manifestación ultraderechista celebrada en Madrid en septiembre de 2015.

2. El hombre con la bandera franquista

Otra mentita del mentado diario. Esta vez su tuit incluye la fotografía de un hombre ataviado con la bandera franquista como si hubiera participado en la manifestación.

La foto fue tomada en agosto durante una protesta contra la asamblea de Unidos Podemos en Zaragoza.

3. Ángel Gozalo no es el de esta foto, aunque lo afirmase Assange

An image that will come to haunt Spain & #Catalonia. A Spanish officer at the building of the National Police in #Barcelona which was responsible for assaulting hundreds of voters on Sunday, kisses the Spanish flag in front of admiring unionist demonstrators today. #Catalunya pic.twitter.com/iktkj5Exr3