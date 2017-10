[VIDEO] El alcalde que da sus discurso totalmente borracho lo peta en las redes

Un alcalde del estado de Chiapas, en México, fue blanco de las burlas al presentarse totalmente ebrio a una competencia deportiva, donde a duras penas ofreció un discurso lleno de incoherencias. El video se volvió viral luego que uno de los asistentes lo compartiera en Twitter.



Manuel Martínez Jiménez, alcalde de Zinacantán, es el protagonista de este vergonzoso espectáculo que ha dado la vuelta al mundo tras la publicación en redes sociales, según recoge El Popular.



"Ya hasta la lengua se me traba", dijo el alcalde quien admite estar ebrio, de acuerdo con el video en Twitter.



"Me corrigen porque los amigos de Chamula (otro municipio chiapaneco) me trajeron un trago jodido entonces ya estoy jodido también, en el sentido de tomar, no estoy jodido como hombre", dijo.