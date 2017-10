Antonio Banderas y Almudena Ariza se pelean en Twitter por un asunto de sexo

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Ashley Judd, Léa Seydoux y Asia Argento son sólo una muestra de las mujeres que han denunciado estos episodios que van desde comportamientos sexuales abusivos a violaciones en los que Weinstein figura como acusado.

Las revelaciones que se han conocido en los últimos días acerca del cofundador de Miramax y The Weinstein Company, tras dos reportajes de The New York Times y The New Yorker, han provocado una enorme polémica en Hollywood.

Estrellas como Meryl Streep, Kate Winslet, Jennifer Lawrence y Jessica Chastain han condenado duramente el comportamiento de Weinstein, a las que se han sumado Emma Watson o Cate Blanchett, y actores como Colin Firth, Mark Ruffalo, George Clooney o Christian Slater.

Este jueves, con tanta osadía como virulencia, la casi siempre brillante periodista de TVE Almudena Ariza lamentó en Twitter el "silencio entre las estrellas españolas que trabajaron con #Weinstein, el acosador sexual de Hollywood".

Y sin cortarse un pelo, Almudena citaba a Penélope Cruz, Banderas, Almodóvar...

Silencio entre las estrellas españolas que trabajaron con #Weinstein, el acosador sexual de Hollywood. Penélope Cruz, Banderas, Almodóvar... — Almudena Ariza (@almuariza) 11 de octubre de 2017

Quizá sea porque nadie ha contactado conmigo a pesar de afirmarlo usted en el telediario de @rtve — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 12 de octubre de 2017

Si me pregunta le diré lo que es obvio. Me parece inadmisible la actitud de este señor. Supongo que la justicia USA tendrá algo que decir. — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 12 de octubre de 2017

Hola, @antoniobanderas. Antes del Telediario contacté con su equipo y ésta fue la respuesta pic.twitter.com/dwbPArioXV — Almudena Ariza (@almuariza) 12 de octubre de 2017

