El enfermero que triunfa explicando qué hacer cuando ves una ambulancia tras tu coche

Pocos saben a ciencia cierta qué hacer cuando vamos conduciendo por la carretera, y escuchamos la sirena de una ambulancia. Un enfermero ha querido terminar con esta confusión con un hilo que se ha hecho viral, del que se hace eco 'HP', y en el que explica qué se debe de hacer cuando nos encontramos una ambulancia detrás de nuestro vehículo.

En su hilo, este enfermero pide a los conductores que no frenen, que (si pueden) se aparten a la derecha), que usen los intermitentes y retrovisores, que no se paren en una curva ni crucen varios carriles y, por supuesto, que no se crean Bruce Willis.