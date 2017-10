Rufián pierde la cabeza en Turquía por 'los Jordis' y sus compinches se suben al cadalso

Una patada en todos los cataplines. Meter entre rejas a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, les ha dolido de lo lindo; el primero en dar el primer salto en Twitter este lunes 16 de octubre de 2017 ha sido, cómo no, el bufón del reino catalán, el diputado de Esquerra Gabriel Rufián. (La juez manda a prisión incondicional a los dos Jordis', los líderes de ANC y Òmnium).

Su escueto tuit, que hace referencia a las purgas del presidente turco contra militares, funcionarios o periodistas tras el intento de golpe de estado de 2016, se ha visto seguido de otros escritos de sus compinches de tropelías tras la firme decisión de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, encabezados como no podía ser otra por los rabiosos de Òmnium Cultural:

Para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "España encarcela a dirigentes de la sociedad civil por organizar manifestaciones pacíficas. Volvemos a tener prisioneros políticos".

Spain jails Catalonia's civil society leaders for organising peaceful demonstrations. Sadly, we have political prisoners again