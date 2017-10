El vídeo que mete la lengua en el culo a los independentistas: "Son unos políticos chalados"

Lo ha difundido 'Cañas por España', la iniciativa juvenil de Vox, y se ha hecho viral en pocas horas. Y no es para menos. En el vídeo, una especie de respuesta al patético 'Help Catalonia', una avispada jovencita pone los puntos sobre las íes a la propaganda independentista y echa tierra sobre sus mentiras de una forma colosal. (El demoledor vídeo que desmonta las cochinas mentiras de 'Help Catalonia').

Se titula 'Love Beats Hate', y en el mismo se afirma que "el odio de los nacionalistas catalanes no podrá con el amor que sentimos los jóvenes en España", según describe Vox.

En el vídeo, aparece una adolescente hablando en inglés en el que explica cómo ven los jóvenes españoles "la historia de Cataluña".

Según se hace eco 'EC', empieza describiendo España como "un país moderno, libre, con grandes infraestructuras, una sanidad magnífica, un buen sistema educativo, gente que trabaja duro, familias unidas y que además es muy divertido". Es más hacia delante cuando comienza a hablar sobre la situación política de Cataluña. "Hay unos pocos políticos chalados que lo quieren estropear todo", dice mientras se superponen imágenes de Oriol Junqueras, Anna Gabriel o Carles Puigdemont.

"Y aquí es donde entran los nacionalistas regionales. Me recuerdan a los días más oscuros de la historia de Europa", sigue el vídeo, mostrando propaganda de la Alemania nazi. "Llevan años generando odio y ahora quieren destruir nuestros objetivos y sueños comunes. Estos pocos radicales quieren acabar con todo, odian a los turistas, nos odian al resto de españoles, odian a los europeos, odian el progreso, odian la libertad, están generando una sociedad cerrada y opresiva, están partiendo a los amigos, a las familias, intentando dividirnos y enfrentarnos para que nos odiemos".

En el vídeo, la joven asegura que se niegan "a hablar español y a que lo hablemos los demás. ¿Te lo puedes creer? ¿No poder hablar idioma en tu propio país?". Hacia el final, califica de "enfermos" a los que mandan en Cataluña y asegura que cometen "todo tipo de locuras".

"A mí se me da bien el dibujo y espero llegar a ser diseñadora. Mis padres me dicen que Barcelona siempre era la capital del diseño y puede que lo siga siendo. Pero qué más da, aunque quisiera no podría estudiar allí porque no hablo catalán",

continúa la chica, que finaliza pidiendo que no los confundan "con estos locos nacionalistas".