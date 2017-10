La ANC propone una butifarrada por 'los Jordis' y sus seguidores les mandan a freír espárragos

Si alguno había pensado que el enrevesado asunto del procés había alcanzado ya su tope, en cuanto a surrealismo y mamarrachadas, está muy equivocado. La Asamblea Nacional Catalana, ANC, acaba de rizar el rizo gracias a sus seguidores más 'sibaritas', que les han dado calabazas en el momento en que más los necesitan. (La pena de Jordi Sánchez por enseñarle el pene un gitano patriota: "¡Maricona!").

🙋 Què fas aquest dimarts?

Nosaltres serem a la Botifarrada per la Dignitat per dir #LlibertatJordis 💐

📍 Plaça Major de Vic

🕗 20 h

🗓 31/10 pic.twitter.com/wD3zR8Dpjw — Assemblea Nacional (@assemblea) 29 de octubre de 2017

Y es que, tal y como se puede ver sobre estas líneas en el tuit lanzado por los que se han quedado 'huérfanos' con el encarcelamiento de su líder Jordi Sánchez, su invitación a una ""butifarrada por la Dignidad" de 'los Jordis', en Vic, les ha sentado fatal a sus afiliados veganos.

Se los han comido vivos, al estilo de

Jo per la dignitat dels porcs no hi aniré a cap botifarrada. — phoenix (@phoenix_derive) 29 de octubre de 2017

Yo, por la dignidad de los cerdos, no acudiré a ninguna butifarrada.

"Perdona, yo soy vegana y republicana"

Pobra @Naieta_ , es pensaba q porcs es refería als Jordis. Jo soc vegetariana i tot i q m'agradaria anar.. no em fa massa gracia... — Lara Muria 🎗 (@ReinaMandarina) 29 de octubre de 2017

Pobre Naieta... me pensaba que lo de los cerdos se refería a los Jordis. Yo soy vegetariana y me gustaría ir, pero no me hace mucha gracia.

No és només per portar un bocata o no, simplement pero no anar a un lloc on hi tants cadàvers... — Ivan Bateman 🖤🔞 (@IvanSanCue) 30 de octubre de 2017

No es sólo por llevar un bocadillo o no; es simplemente no ir a un sitio donde habrá tantos cadáveres.

Exijamos la libertad de los Jordis respetando la vida de otros animales también.

¿Butifarrada? Los pobres cerdos no tienen ninguna culpa. Soy vegana.

El cahondeo, como era de esperar, estaba servido:

Esto es lo más grande que he visto hoy . La ANC convoca una butifarrada para mañana y los independentistas veganos la rechazan pic.twitter.com/CMzpCDUvsn — Irene Cacabelos (@ICacabelos) 30 de octubre de 2017

Todo esto lo debió dejar escrito Berlanga y se ha filtrado el guión. — Don Viveur (@MrViveur) 30 de octubre de 2017

La libertat del poble oprimido pérdida por el desacuerdo entre botiferrers y veganas. Épico. — chema (@DIFUNTOMUERTO) 30 de octubre de 2017

Que los veganos monten un referendum ilegal para independizarse de los independentistas omnivoros

— Klark Kent (@Kripton_red_sun) 30 de octubre de 2017