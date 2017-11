La madre de la niña asesinada en Alzira por su padre: “Me quería matar a mí. Nunca pensé que a mi hija”

Victorina quería marcharse de allí. Quería irse a vivir con su hermana. Esta le decía que le dejara. Pero Mihai insistía una y otra vez en sus promesas vacías. Decía, por un lado, que iba a cambiar. Luego, volvía a las amenazas. Decía que la mataría si se marchaba.

Están siendo las horas más complicadas de la vida de la joven Victorina. Este domingo, tras conocer lo ocurrido y volver a casa, ya escena del crimen machista, la joven tuvo que ser atendida por servicios de emergencias. Había sufrido una crisis de ansiedad. Se encuentra protegida por el entorno familiar, con dos psicólogos de apoyo. En la tarde del lunes, Victorina rompe su silencio en una conversación con Brais Cedeira del ElEspañol.

ー¿Le decía que le iba a matar?

Y que me iba a quitar a la niña.

Victorina es de Rumanía. Hace años que llegó a España y se instaló en la localidad valenciana. Laurenti Mihai, también rumano, es natural de la región de Alexandria. Era su marido desde que se casaron en agosto del año 2013. Trabajaba como recolector de naranjas. Victorina dice que nunca le había maltratado.

En el ayuntamiento no constaban denuncias previas sobre el marido, detenido por asesinar a su hija. Lo que sí que se sabía, al menos en el círculo de la familia, era que la relación no iba bien. Que ella quería dejarle. Que no quería saber nada más de él.

ー¿Hace cuánto tiempo te estaba amenazando?

Hace un par de días y ayer me fui a denunciarlo.

ー¿Hace cuánto tiempo quería cortar la relación con él?

3 meses.

ー¿Imaginaba que él pudiera llegar a tanto?

No. Quería mucho a su hija. Él no era agresivo. Lo hizo para vengarse de mí porque quería el divorcio.

