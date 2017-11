Pedrojota estalla herido y lleno de furia por la traición de su antiguo amiguete Pablo Iglesias: "Lo tuyo es hacer política de manera troglodita"

Del pin-pon al pim-pam-pum. Lejos quedan aquellos tiempos en los que el director de El Español, Pedrojota Ramírez, y el líder de la entonces emergente Podemos, Pablo Iglesias, practicaban el tenis de mesa en las instalaciones del casi recién estrenado diario--Losantos se mofa del 'peloteo' de Pedrojota con Pablo Iglesias en su periódico--.

Ahora ambos se llevan a matar y han escenificado sus diferencias en la barra de bar de Twitter, donde han protagonizado un salvaje enfrentamiento.

La tensión entre ambos fue tal que el periodista riojano se apresuró a colgar un videoblog en su web donde acusaba al podemita de "hacer política de manera troglodita".

Pero, ¿cuales fueron las causas que desataron tales hostilidades? Todo vino a cuenta de un polémico reportaje de El Español acerca de la vida de la chica supuestamente violada por el grupo que ahora es juzgado conocido como 'La Manada' durante los Sanfermines de 2016.

'La vida "normal" de la chica violada en San Fermín: universidad, viajes y amigas' era el titular propuesto por el digital que dirige Ramírez.

Muchos en las redes sociales entendieron de la peor manera posible ese 'normal' (a pesar de que iba entrecomillado, lo que viene a significar, para los que no se enteran o no quieren enterarse) que muy normal no puede ser y menos después de lo que supuestamente le sucedió a aquella chica y criticaron con dureza a El Español.

Iglesias, fiel a su estilo (un estilo que se veía venir de lejos, aunque Ramírez no quiso enterarse), aprovechó la oportunidad de rascar votos y entró con todo contra El Español, despreciando el reportaje de tal manera que acusó a la publicación de "fomentar la cultura de la violación".

Unas acusaciones muy graves que llevaron a Ramírez, henchido de furia, a grabarse un vídeo donde pone a caldo a su otrora amiguete:

Pablo Iglesias, esto no puede quedar así. Las redes sociales lo aguantan todo, pero hay cosas con las que no se pueden transigir. La acusación de Iglesias que ha achacado al español de legitimar la cultura de la violación. Es una acusación falsa porque en este periódico detestamos el machismo y la violencia. El infundio es injusto porque se refiere a un reportaje irreprochable de un periodista que más ha hecho para que la opinión pública conozca la catadura de El Prenda y su Manada. Iglesias debería explicar dónde se legitima la cultura de la violación, y que lo haga con argumentos, y si las explicaciones no llegan, que la vergüenza recaiga no sobre nuestro periodismo sino sobre su manera troglodita de hacer política.

Si pensaba el ex director de El Mundo que con este mensaje iba a achantar a la fiera, es que no lo conoce. El líder de Podemos sabe lo populista de sus acusaciones y no pareció dispuesto a soltar la presa.

Señor @pedroj_ramirez su titular fue infame y se lo han dicho millares en las redes. En democracia hay que saber encajar las críticas y pedir disculpas. Aunque le cueste asumirlo, usted no tiene prerrogativas regias para sustraerse a la crítica. Saludos



