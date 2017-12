La madre del asesino Rodrigo Lanza se queja ahora de que su hijo tiene una celda muy pequeña

Mariana Huidobro, hija de un estrecho colaborador de Pinochet con cargo de almirante, -Sergio Huidobro- está de los nervios. La madre de Rodrigo Lanza, presunto asesino de Víctor Laínez, a quien golpeó por la espalda y remató en el suelo el pasado 8 de diciembre de 2017 en Zaragoza por llevar unos tirantes con el dibujo de la bandera de España, se queja amargamente de las condiciones en que está su hijo quien, según dice, tiene una celda muy pequeña donde apenas entra la cama. (Alerta policial por clamar venganza los amigos de Laínez contra el nieto del almirante de Pinochet).

Para todas las personas que nos están llamando para saber como estamos y darnos su apoyo. pic.twitter.com/K4XrKPbnk6 — Mariana Huidobro (@MarHuidobro) 17 de diciembre de 2017

Tras advertir la buena señora de que su retoño puede sufrir "trastornos psicológicos irreversibles" ya que está en aislamiento, algo que a a su parecer puede "ser considerado un método de tortura", carga contra duramente contra la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza por poco profesional. (Johnny, la primera víctima del okupa Lanza, ni siquiera le puede odiar: "No sabe quién es").

"La jueza, en el atestado, se basa en lo escrito por los medios y en absoluto toma en cuenta la declaración de los testigos que por ahora se han presentado".

La madre de Rodrigo Lanza, lleva años cargando contra el Estado de Derecho español y compartiendo proclamas de entornos ultraizquierdistas y antisistema. Se afincó en España -en Barcelona- a raíz de que su hijo fuera encarcelado por vez primera, condenado por dejar tetrapléjico a un guardia urbano en la Ciudad Condal, durante un enfrentamiento de okupas frente a fuerzas de seguridad ocurrido en 2006. (Cuando periodistas y políticos apoyan a un asesino como el okupa Lanza, 'porque es de izquierdas').

El 'okupa' sostuvo ante la juez que actuó en defensa propia con Víctor Laínez, y dijo que el asesinado le intentó atacar previamente con una navaja, pero la juez destacó que no ha aparecido navaja alguna, que esa versión no encaja con la dada por los testigos presenciales, y que Laínez fue atacado por la espalda y sin que pudiera defenderse -en el cadáver no han aparecido signos de que opusiera resistencia-.

Víctor Laínez

También arremete la mujer contra el "boom mediático" que ha generado el asesinato del que se acusa a su hijo:

"La prensa no solo ha condenado con saña a Rodrigo (...) sino que nos ha condenado a un ataque de nazis que nos va a obligar a vivir escondidos. Ahora tememos por nuestras vidas. Mi hijo podría estar muerto, pero se defendió y está vivo".

El vergonzoso vídeo de Pablo Iglesias justificando la vil conducta del asesino Rodrigo Lanza