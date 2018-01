El tuit de Pablo Iglesias sobre Diana Quer que le vale una sarta de palos

El secretario General de Podemos y diputado en el Congreso, Pablo Iglesias, ha salido escaldado tras su "apoyo y cariño" a la familia de la joven madrileña Diana Quer, y ha calificado de violencia machista el asesinato de la joven, por lo que ha pedido que se "priorice" la violencia contra las mujeres como una "cuestión de Estado".

En el mensaje, que se produce tras encontrarse el cuerpo sin vida de la joven, desaparecida desde agosto de 2016, en una nave industrial en la parroquia de Asados, en el concello de Rianxo (La Coruña), Iglesias instrumentaliza políticamente la tragedia, y se olvida de la meritoria labor de la Guardia Civil para no dejar nunca de investigar y resolver el caso.

También se olvida, tal y como recuerda 'OkDiario', que hace escasas fechas se aprobó un pacto de Estado contra la violencia de género que habilita 1.000 millones de euros para luchar contra ella en los próximos cinco años. Quizá porque Podemos fue el único grupo que no votó a favor del texto y se abstuvo en el Parlamento.

No es violencia machista, es violencia en general. Y en este caso seguramente violencia de un trastornado. No metas tus ideologías en todo esta tragedia. Hombres asesinados tambien hay a diario, y no le poneis genero. Que cansinos y panfletarios que sois. No uses a las víctimas