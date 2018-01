El sobrecogedor mensaje de Carme Chaparro sobre Diana Quer y 'El Chicle'

El texto de Carme Chaparro, publicado este miércoles 3 de diciembre de 2018 en 'Yahoo', es contundente y no ha dejado indiferente a nadie. En el mismo, pide que se deje de llamar "valiente" a la joven de Boiro que se resistió al último intento de agresión de José Enrique Abuín, 'El Chicle'. La denuncia de esta chica llevó a la detención del hombre, que acabó confesando haber matado a Diana Quer en agosto de 2016.

Dejad de decir que la chica de Boiro se salvó de El Chicle porque fue valiente. No quiero ser valiente, quiero poder volver a casa tranquila, a la hora que sea. Diana Que también luchó por su vida, y no tuvo suerte. https://t.co/Hfh7fFsmIY

- Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 3 de enero de 2018

El texto queda como sigue:

"Valiente, era una valiente.

La Guardia Civil -y los medios de comunicación y las redes sociales- no se han cansado de repetir que era una valiente la chica de Boiro a la que El Chicle -el asesino confeso de Diana Quer- intentó secuestrar el día de Navidad. Se resistió, peleó, luchó por su vida mientras Enrique Abuín intentaba meterla en el maletero de su coche. Logró escapar porque Abuín tenía mal un hombro y porque dos personas oyeron sus gritos y corrieron a socorrerla.

Valiente, la han llamado.

¿Tenemos que ser valientes las mujeres para sobrevivir? Diana también luchó -un testigo oyó una gran discusión justo a la hora en que El Chicle la abordó-, seguro que con toda su fuerza, para que no la metieran en ese maletero. Y, a pesar de eso, no logró salir con vida.

Yo no quiero ser valiente, quiero poder volver a mi casa tranquilamente a la hora que sea. Quiero caminar por la calle sin llevar las llaves metidas entre los dedos para usarlas como arma de defensa. Quiero no tener que pedir a algún amigo que me acompañe hasta el portal y se quede esperando hasta que coja el ascensor. Quiero no estar mirando constantemente el reloj porque se hace tarde y las calles ya estarán vacías y mejor me voy de la cena antes de tiempo. Quiero no tener que cambiar de ruta para evitar zonas oscuras o solitarias. Quiero no tener miedo.



Yo no quiero ser valiente.

Ya está bien de decir que tenemos que serlo. O que esa chica de Boiro se salvó porque lo fue.

Nosotras no tenemos que defendernos. Son los hombres los que no tienen que atacarnos.

A ver si os queda claro de una vez".

El asesino confeso de Diana Quer: "No tengo perdón de Dios"