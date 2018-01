Podemitas, separatistas y 'progres' se quedan sin su regalo de Reyes y lloran desconsolados porque Junqueras seguirá en prisión

La decisión del Supremo de rechazar dejar a Junqueras en libertad ha levantado una oleada de reacciones en las redes sociales--El Supremo mantiene en prisión al golpista Junqueras pese a pedir clemencia --.

El alto tribunal ha decidido mantener la prisión preventiva del dirigente de Esquerra argumentando reiteración delictiva--¡Año nuevo, mismas mamarrachadas 'talegonianas'! "Encarcelar a Junqueras no describe un país democrático"--.

Entre los que más han lamentado la decisión del Supremo, y aparte de los independentistas, (a decir verdad, sobre todo los de Esquerra, porque los seguidores de Puigdemont podrán seguir dando la matraca con que el fugado pueda convertirse en President desde Bruselas), están los podemitas y portavoces de la progresía patria--Junqueras, ¿también eras un 'hombre de paz' cuando tus secuaces machacaron y acorralaron a la Guardia Civil?--.

Como muestra, un botón, el de Pilar Rahola, Dani Mateo (again), Alberto Garzón, Albano Dante-Fachín,...:

El manteniment de presó de @junqueras els #Jordis i en @quimforn és un acte de revenja política amb voluntat d'humiliació. No se'n sortiran #UsVolemACasa #LlibertatPresosPolitics

Me parece un error que Junqueras siga en prisión preventiva. No comparto su proyecto independentista, y creo en una España unida en su diversidad y con derechos sociales. Pero pienso que los problemas políticos se arreglan con política, no con jueces y policías.