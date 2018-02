La descastada Teresa Rodríguez exige que la traten de usted: "Soy una autoridad"

El arranque tuvo su raíz en el comentario en Twitter del director de ABC en Sevilla, Álvaro Ybarra Pachecho, sobre una información publicada por el diario sevillano.

La corneada Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, acudió rauda al envite:

Por cierto, que llevo toda la mañana intentando hablar con usted de esta información en su medio sobre nosotr@s para contrastar. No sé, por decoro mínimo, y cuando usted pueda, me llama si tiene un ratito y si no pues nada, que tenga buena mañana.

Sorprendentemente, en un momento de la conversación la diputada autonómica se encaró con el periodista exigiéndole otro tratamiento:

Y le agradecería que no me tutee, yo no le he tuteado y a diferencia de usted soy una representante electa y por tanto una autoridad. Seguro que conoce las reglas de tratamiento y protocolo, en la calle si le hablan de usted lo normal es responder igual.