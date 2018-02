Una concejal señala a un bar por no atenderle en valenciano y le sirven una ración de hostias

Se ha llevado un 'zasca' de los que hacen época, y más que merecido. No se puede ir por España con tanta tontería, y menos cuando se supone que por su cargo debe dar ejemplo de tolerancia y respeto. Pero nada, ella a lo suyo, metiendo más cizaña por si no hubiera poca, y señalando para más guasa a un local donde han cometido el 'pecado' de no atenderla en valenciano, foto incluida para hacer más daño.

Hui he intentat esmorzar a la cafeteria Cleos, al costat del centre d'especialitats de #Burjassot , però no ha pogut ser per "problemes lingüístics"... Resulta que no sabien el significat de la paraula "pa"! 🙄

La sort és que en el bar del mercat sí, i estava tot boníssim! 😋 pic.twitter.com/RaKOtyXnOi — Maria Viu (@mariaviu) 31 de enero de 2018

Es Maria Viu, concejal en Burjassot de Compromís y presidenta de la Comisión de Educación, Patrimonio, Cultura, Deportes y Juventud de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que se ha lucido en su cuenta de Twitter.

En su tuit con fecha de 31 de enero de 2018 explica que fue a almorzar a una cafetería y acabó no haciéndolo por "problemas lingüísticos", porque según ella allí no sabían que significaba "pa".

La respuesta de la persona que la atendió y del propio gerente comercio no se ha hecho esperar y la ha dejado muda. Las muestras de apoyo a los responsables del negocio tampoco han faltado, y menos las críticas a la concejala:

Restaurante Cleos os desea una feliz y próspera vida . Incluida a nuestra querida concejala

Aquí dejamos unas verdades

un besito

La q atendió a la concejala.💋 pic.twitter.com/BHFVV8JrOX — Isabel guisado vicente (@Chispatyson) 31 de enero de 2018

Hola a todos

Este comunicado es del gerente del RESTAURANTE CLEOS Y SOCIO de nuestra empresa.

Un saludo y agradeceros actos vuestro apoyo . Gerencia del CLEOS pic.twitter.com/I3Tm0ZRBgF — Isabel guisado vicente (@Chispatyson) 1 de febrero de 2018

Ánimo. En España hay más tontos que botellines. Algunos subvencionados por todos. — Margay 🇪🇸 (@Doragni2) 1 de febrero de 2018

Hace poco mi novio y yo nos mudamos a Burjassot y ten por seguro que nos pasaremos por vuestro restaurante. Un fuerte abrazo. — El Bebé (@Viconnia) 1 de febrero de 2018

Ya teneis un cliente mas. Y a la concejala que se fastidie por boba — salgil49 (@salgil49) 1 de febrero de 2018

Estoy ilusionadisima con ir a probar vuestro pan!

— Yolanda Villarroya (@Yovibe84) 1 de febrero de 2018