La terrorífica historia sobre un sujetador de Primark que deja a muchos temblando

La historia se las trae y da mucho que pensar, cosa que han hecho muchos internautas con otras pesadillas al respecto y que vienen a colación de la que nos ocupa. La liebre la ha lanzado una usuaria escocesa de Twitter, Natalie, y está sacando a la luz multitud de historias de terror con tiendas de ropa como fondo, tal y como se hace eco 'HP'.

"Me probé un sujetador en Primark y me quedaba bien, así que fui a comprarlo pero no tenía etiqueta. El vendedor fue a buscar a un supervisor para conseguir el código. Cuando volvió me dijo: 'No es nuestro, alguien ha dado el cambiazo'. Literalmente alguien dejó SU PROPIO SUJETADOR en una percha para robar uno Y YO ME LO PROBÉ",

escribió Natalie en un tuit el 31 de enero.

Su historia ha dado pie a otras muchas:

"Esto me recuerda a cuando estaba comprando con mi abuela y puse sus zapatos viejos en la balda de las rebajas mientras se probaba cosas. Una mujer se puso los de mi abuela y fue a comprarlos. Mi abuela tuvo que decirle que eran en realidad suyos".

"Pillé a una mujer haciendo lo mismo en Walmart cuando trabajé en los probadores. Era como: '¡chica, puedo ver las manchas de desodorante en él!"

"Trabajé en Topshop y la gente hacía eso con los vaqueros todo el tiempo. ¡Con un sujetador es bastante asqueroso"

"Trabajo en comercio. Sabía de gente que dejaba sus sujetadores viejos para llevarse nuevos allá en 2002. ¡Pero no conocía a nadie que se hubiera probado uno!"

"Trabajo en una tienda y la gente cambia los zapatos y deja los viejos y apestosos en las cajas todo el tiempo. La gente es terrible".

"Trabajé en una tienda de segunda mano y siempre había gente que daba el cambiazo de outfits completos y dejaba su ropa vieja en el suelo. Nótese que no teníamos probador".

