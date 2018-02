La sobredosis de palos que le han dado a Echenique por defender la droguería podemita

Los efectos secundarios que ha sufrido el secretario de organización de Podemos, tras tragarse entero el folleto editado por el Ayuntamiento podemita de Zaragoza en materia de drogas, animando a los jóvenes a meterse cocaína y otras sustancias estupefacientes, han sido de espanto. (Los sabios consejos de Podemos para no reventarse la nariz esnifando cocaína).

Y es que Pablo Echenique no tiene fondo y siempre se le va la mano, sobre todo a la hora de

"salir de fiesta con un consumo planificado (dejando el dinero de más en casa para no facilitar excesos más entrada la noche) y preservativos en el bolsillo: podemos disfrutar, buscar y encontrar placer a la vez que protegemos nuestra salud".

2) En este caso, como en los otros, es todo mentira: - El folleto no es para jóvenes. Es para profesionales que tratan a drogodependientes. - Lo han redactado expertos en colaboración con un centro de salud. - El Ayuntamiento defiende activamente la prevención: consumo cero.

Así, defiende a capa y espada y metiéndose de paso con los medios que no le son afines la publicación, lo que le ha valido que Twitter le haya dado un 'mal rollo' que no se esperaba, tras descolgarse de la opinión generalizada de que tales consejos son un algo más que un despropósito. (Un concejal de UPyD le baja la 'minga' a Echenique por cuenta de sus espermatozoides).

Claro, para que les traten recomendándoles como drogarse, no?

Es decir, un ayuntamiento explica a unos profesionales que atienden que "el speed es más fuerte que la cocaína" o "el speed es según el peso" o "hay que machacar bien los cristalitos", tú has mezclado ibuprofeno con pellote y te has quedado así

Parafraseándole:

In isti kisi, kimi in lis itris, is tidi mintiri ⤵️⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/mAZGsH6h3t