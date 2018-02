Las redes estallan de risa al conocer otro nuevo exilio entre la causa independentista: "¡Yo a Bélgica y tú a Venezuela!"

Anna Gabriel está en Venezuela y no sabe si volverá--El drama de Anna Gabriel: busca un trabajo bien remunerado tras cepillársela la CUP--.

La 'cupera', que se ha ido al país latinoamericano a apoyar a Nicolás Maduro en su campaña electoral, se plantea no volver a España y quedarse en Caracas 'exiliada' para evitar la cárcel, según cuenta Salvador Sostres en ABC--El indecente golpe de mano de una codiciosa Anna Gabriel que aplasta a la CUP--.

Así las cosas, con Carles Puigdemont y sus pretensiones de dirigir el país desde su casoplón de Waterloo y la noticia de la marcha sin billete de vuelta de la líder de la formación anticapitalista que le permitió gobernar a Venezuela las redes han analizado con su particular humor el estado actual de algunos líderes del independentismo--Marhuenda arremete contra el obispo golpista de Solsona: "Que la iglesia catalana la financien Anna Gabriel y la CUP"--:

Conectamos con Anna Gabriel:



"Me ha imputado el juez ¿qué es esto que huelo? ¿Es olor a valentía? Ummm, no, huele a que me he cagado. Me piro a Venezuela" pic.twitter.com/o9hof8v0bh