Rescata este texto de su abuela sobre los hombres escrito en 1947 y lo peta

Es la youtuber Ter, y la ha montado gorda en su cuenta de Twitter cin un mensaje que dejó escrito su abuela en 1947 y que muchos están compartiendo de forma masiva en redes.

Ter, según da cuenta 'HP', se ha incorporado recientemente como colaboradora de La resistencia, el nuevo programa del cómico David Broncano en #0.

El mensaje de marras dice así:

Diario de mi abuela,1947



“Si trato a los chicos como yo quisiera, con camaradería, amistad, confianza, compañerismo, de un modo natural, no es bien visto, no debo hacerlo, es rebajarse y ser una fresca. Si adopto la otra postura, discreta e indiferente, se me tacha de orgullosa” pic.twitter.com/6nyPmidD80