El jefe de Fotografía y Vídeo de El Español, despedido: "Me voy bien lejos de las fauces del león y de las hienas"

El ya ex jefe de Fotografía y Vídeo de El Español, Moeh Atitar, ha sido despedido del diario digital de Pedrojota Ramírez y su mensaje en Twitter, donde lo ha anunciado, no ha podido ser más contundente y esclarecedor:

"Este periodista se va bien lejos de las fauces del león y las hienas, y busca nuevas aventuras".

[Último twitt del hilo]: Este periodista se va bien lejos de las fauces del león y las hienas y busca nuevas aventuras. Bueno, con un trabajo me conformo :)

Atitar ha hecho públicas es su perfil personal y profesional de Twitter las palabras que le han dedicado los responsables de tomar la decisión de prescindir de sus servicios: "Eres un buen profesional, gracias por tu esfuerzo, El Español ahora es un proyecto nuevo y tú no encajas en él"--Pedrojota le hace la pelota a Florentino Pérez para paliar las cuantiosas pérdidas de El Español--.

El viernes me despidieron de El Español. “Eres un buen profesional, gracias por tu esfuerzo, pero El Español ahora es un proyecto nuevo y tu no encajas en él”, me dijeron. [HILO]