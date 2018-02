El brutal hachazo de un cabreado republicano a Garzón por dar lecciones al Rey

Se ha quedado mudo el líder de IU, Alberto Garzón, ante la verdades que le soltado un tuitero que se presenta como no monárquico. Y no ha sido gratuitamente, sino como respuesta a un tuit del republicano político, que está muy molesto por la conversación privada entre el Rey y Ada Colau, en la que Don Felipe le dejó meridianamente claro a la alcaldesa de Barcelona que su deber es defender la Constitución. (El Rey de España a 'Nada' Colau: "Yo estoy para defender la Constitución y el Estatut").

Ha sido un zasca en toda regla y con verdades como puños, que lo manda no solo a hacer puñetas, sino a reflexionar por lo mal que lo está haciendo, lo mismo que sus compinces de la izquierda más rancia. En el Mobile World Congress se parten:

A mi, que no soy monarquico, me da pena comprobar que alguien que obstenta un cargo por herencia, tenga mas sentido de estado que la gran mayoria de la izquierda, que si ha sido votada .. No os sorprendais de que la derecha avance en este pais, a pesar de como está.