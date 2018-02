La Guardia Civil se parte de risa con los 'indepes' por el desembarco del Ejército en Cataluña

Los 1.100 militares que han desembarcado este 28 de febrero de 2018 por la mañana en el Puerto de Tarragona, han disparado las protestas de amplios sectores independentistas, que en su delirio ven en estas maniobras una velada amenaza. (El acojonante desembarco militar en Cataluña con más de mil efectivos).

Y eso que el Ejército de Tierra había avisado de que la llegada del convoy iba a cruzar Cataluña rumbo a Zaragoza tras llegar a procedente desde Ceuta, todo ello dentro de unos ejercicios de instrucción y adiestramiento.

Los buques de la Armada, 'Martín Posadillo' y 'Camino Español', trasladaron así al contingente al puerto catalán, desde donde ha viajado a la base de San Gregorio, mientras los 'indepes' de turno se llevaban las manos a la cabeza y blasfemaban como unos bellacos, circunstancia que ha levantado no poco cachondeo en las redes sociales.

Como botón de muestra destaca la expresada en la cuenta Foro Guardias Civiles, que a pesar de ser ajena al carácter oficial del Cuerpo y expresar opiniones propias, deja bien a las claras, para muchos, el sentir general en esta noble institución:

El Ejército avisa para evitar alarmas: un gran convoy militar cruzará Cataluña este miércoles. Se avisa no vaya a ser que los independentistas corran en masa esconderse.... o se pongan a cruzar la frontera rumbo a Bélgica o Suiza. https://t.co/HwSoOx2QHS

Desde las redes sociales, se ha pedido además al Ejército de Tierra que se quede en Cataluña: "Viva el Ejército. Que se quede en Cataluña".

No hombre no. Ahí están replegándose, porque si se dan la vuelta porra en mano ya veríamos quién corre, so melón.