La demoledora carta del mosso que dimite para "dar por el culo" a sus jefes golpistas

Está harto y se va. No aguanta más a quien califica de sus "enemigos", aquellos jefes de los Mossos d' Esquadra que cargan día sí y otro también contra todos aquellos agentes que no comulgan con sus ideas 'indepes', haciéndoles la vida imposible.

Su carta de despedida corre como la pólvora por Facebook, donde la ha subido. Y es que la aplicación del artículo 155, la consiguiente destitución del Mayor Josep Lluís Trapero y el relevo a cargo de Ferrán López que no ha servido ni muchísimo menos para despolitizar el insoportable ambiente nacionalista del cuadro de mando de los Mossos.

Se sucede así la persecución independentista "gracias" a sus mandos y a sus propios compañeros, e incluso en un acoso que trasciende de lo profesional y se traslada a su vida privada y familiar con amenazas, insultos e intimidaciones a través, por ejemplo, de las redes sociales.

De todo ello da cuenta 'EsDiario', que reproduce la misiva en cuestión:

"Después de 36 años perteneciendo a este bonito e histórico Cuerpo, yo (...) he tomado una decisión muy importante y difícil: y es que ya no aguanto más señoras y señores enemigos de la verdad, de la Democracia, de mi país, de todo lo que hemos avanzado en tantos años.

Y es que estoy harto de oíros, de veros, de saber que estáis cerca de mi con mi misma profesión. Así que se acabó. Me voy de vuestro lado enemigos para estar más libre enfrente y daros lo que hay que dar a los enemigos: por el culo!, pero desde la vida civil que es menos difícil".

Después de anunciar sus intenciones el ya ex agente de los Mossos se despide a su manera:

"Adiós para siempre a esos 17.000 componentes de este maravilloso Cuerpo de Mossos d' Esquadra al que he pertenecido 36 años. Un abrazo a mis buenos compañeros (los jóvenes sobre todo) y ni siquiera me despido de otros impresentables (menos jóvenes). Me la pela, que sigan tan amargados y disfruten de su impotencia en todos los sentidos. Buenos días España y Bon Día Catalunya española. Adiós!".