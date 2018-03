La profecía de Toni Cantó en '7 Vidas' que te dejará muerto de asombro

No solo son los Simpsons los maestros en este terreno. En España no nos quedamos cortos a la hora de hacer prediciones, que a la larga se cumplen. Y si no echen un vistazo a la serie '7 Vidas', que Tele 5 dejó de emitir hace ya la friolera de doce años, tras emitirse en televisión 204 episodios.

Por ella pasaron numerosos rostros conocidos de la gran y de la pequeña pantalla, desde la fallecida y recordada Amparo Baró, hasta Carmen Machi, pasando por Blanca Portillo, Guillermo Toledo, Eva Santolaria y Santi Millán.

Vale que los Simpsons lo predijeron todo, pero ojo también a 7 Vidas. pic.twitter.com/LzreleZzPl — Serjfield (@Serjfield) 3 de marzo de 2018

Y también Toni Cantó, actualmente diputado en el Congreso por Ciudadanos, quien, en uno de los episodios, pronunció esta frase premonitoria: "Oye, ni remordimientos ni mala conciencia, tú. Debería dedicarme a la política".

El vídeo lo ha rescatado el usuario de Twitter @Serjfield

