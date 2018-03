La 'carta de un pececito' que ha hecho sonreír a la madre de Gabriel y que hunde a las pirañas de turno

Hizo mención del hermoso cuento a su salida de la catedral de Almería, de pie junto al féretro de su hijo. Uno -dijo- en el que Gabriel Cruz le decía que no estuviera triste porque en realidad él había ganado a la bruja. (Las hostias de Alfonso Ussía a los "homínidos putrefactos" que comulgan con la diabólica Ana Julia).

Se trata, en realidad, de la Carta de un pececito que el cantante sevillano Andy Moradiellos ha escrito en sus redes sociales para dedicársela al pequeño almeriense.

En ella el pececito le dice a su madre:

"He vencido y estoy feliz en un lugar donde nunca jamas nadie podrá hacerme daño, he vencido mamá porque nunca la bruja del cuento pensó que un pez tan pequeñito fuera a plantarle cara, he sido valiente mamá, aunque mi cuerpecito es pequeño, digo pequeño en comparación con mi corazón y mi valentía, nunca pensé que fuera tan poderoso mamá pero lo soy y he ganado, os he enseñado la verdadera cara de un alma oscura, he rescatado a papá de las fauces de la bruja, he podido romper ese hechizo que nunca nadie pudo romper".

"Mamá descansa, hemos ganado y lo he conseguido yo solo, siendo un pescadito tan pequeño, sois libres papá y tu porque ya no hay personas malas tan cerca de vosotros. No os soltéis las manos por que es cuando más brilla mi armadura".