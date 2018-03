Twitter se pasa de revoluciones con el espectacular posado de Inés Arrimadas y las sorprendentes declaraciones sobre su marido

Vestida de noch en el Parlament. Con un modelo negro de Diane Von Furstenberg, zapatos de Jimmy Choo y pendientes de diamantes. Un posado espectacular en Telva. Y unas declaraciones impactantes: "Mi marido era nacionalista, ahora intento apartarle de esto"--LEA LA ENTREVISTA EN TELVA--

Inés Arrimadas está de tour mediático. Si este domingo 18 de marzo de 2018 era el suplemento dominical El País semanal quien le dedicaba un extenso reportaje, ahora es la revista Telva quien promete emociones fuertes con la líder de Ciudadanos en Cataluña.

Twitter bullía en las primeras horas de esta tarde del 19 de marzo de 2018. Arrimadas y su posado eran tendencia.

Comentarios había para todos los gustos, a favor y en contra, pero la gente hacía especial enfasis en sus inesperadas palabras sobre su cónyuge, que recordemos, fue diputado de la extinta Convergencia:

De Inés Arrimadas no os jode que esté intentando alejar a su marido del nacionalismo, no, lo que os jode es que tenga marido. Que a vosotros no os tocan ni con un bate. Guapos. https://t.co/wO1pR9Q0Ut

Entrevista y fotos de Inés Arrimadas en el Parlament para la revista @telva @InesArrimadas @CiudadanosCs Y la critican porque es mujer, política y no sé qué más. Acaso está prohibido lo que ha hecho. No, pues eso. pic.twitter.com/6zIdM69iPu

I am Inés Arrimadas

But you call me Diva pic.twitter.com/wwqvg8GenC