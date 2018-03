El poeta y ex candidato de IU Luis García Montero la lía parda: "¿Todos somos Gabriel? No, más bien todos somos Ana Julia Quezada"

El poeta -y ex candidato de IU a la Comunidad de Madrid- Luis García Montero la ha liado con un polémico artículo publicado en el digital infoLibre que se titula 'Todos somos Ana Julia' en referencia a la asesina confesa del pequeño Gabriel.

El título de por sí ya promete emociones fuertes. Montero se mete en un jardín que quien sabe si porque, a pesar de su condición de escritor, no ha sabido o podido explicar bien lo que pretendía decir o porque muchos lo han malinterpretado, el caso es que se ha armado un terremoto de proporciones bíblicas.

Sea como fuere, muchos en Twitter, auténtico termómetro social y político de nuestros días, han dictado sentencia y han bajado el pulgar.

"un niño sufre una desgracia" Ser escritor te hace más osado, no más sensato. La sarta de barbaridades del laureado Luis García Montero. Ni puta idea de antropología, evolución, psicología evolutiva... pero pontifica que ni Francisco. https://t.co/MllAiIXPMu

"Señor" Luis García Montero, hable por usted yo no soy ni jamás seré cómo esa persona absolutamente despreciable, depravada y no sigo que me caliento!!

Tiene usted la vergüenza a la altura de su inteligencia (nula). https://t.co/0WovUY4wZl