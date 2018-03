La patada en el culo de una señora de Lavapiés a Carmena: "¡Esta gente de fuera nos está comiendo!"

Se puede decir más alto, pero no más claro. El vídeo corre como la pólvora por las redes sociales, toda vez que alguien 'anónimo' pone por fin los puntos sobre las íes sobre lo que está sucediendo en el alborotado barrio madrileño de Lavapiés, donde este miércoles 21 de marzo de 2018 tres policías han resultado heridos por unos senegaleses, ¡por atreverse a pedir la documentación a un compatriota!. (Carmena y los podemitas del Ayuntamiento ordenaron a la Policía Municipal cerrar su Twitter durante los altercados de Lavapiés).

La mujer que nos ocupa, vecina de la zona, -lo mismo que el anciano bajo estas líneas que se enfrenta a un senegalés-, está hasta las narices de tanto desmán y tanto buenismo que le da cobijo. (Ussía desmonta los bulos de Podemos en Lavapiés y descubre la sucia alergia a la higiene del "mentiroso" Monedero).

Así, le manda un recadito envenenado a la "yaya" Carmena:

"¿A esto hay derecho? ¿Vienen de fuera y tenemos que preguntarles?".

Si me muero yo no pasa nada. Pero como se ha muerto un señor de estos es... no te digo nada.

Drogas hay y los disturbios fueron espantosos. Claro que vi todo porque yo vivo ahí al lado".

A esto no hay derecho y lo estamos soportando lo que vivimos aquí y que luego venga la alcaldesa diciendo que hay que tenerlos de espaldita.."