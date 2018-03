La crucifixión pública del devoto Monedero por ser un tonto de capirote en Semana Santa

El exdirigente de Podemos ya no tiene a quien encomendarse. Y es que con su última reflexión sobre la situación en Cataluña, se le ha ido de una vez por todas el santo al cielo. Ha sido con la divina ayuda de una pretendida alegoría sobre la Semana Santa a paso errado de independentista, que le ha llevado a caer de bruces ante centenares de tuiteros que le han flagelado cual penitente nazareno. (El juez 'empapela' a Monedero por mentir la muerte del mantero en Madrid).

Su exacerbado odio a la más férreas tradiciones españolas, le hacen afirmar ahora en su blog de 'Público' que

"España, cuando no es un sainete es una zarzuela y cuando no es una zarzuela es un paso de Semana Santa".

En España, cuando no es sainete es zarzuela y cuando no es zarzuela es un paso de Semana Santa. En el paso del buen ladrón, uno de ellos se burla de Jesucristo. Media España le cree independentista, la otra, del PP o de Ciudadanos. Pasión inútil. https://t.co/CJdZggOw3G

Arremete al paso y cirio en mano contra la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, perteciente a un PP

y recuerda que estos días han habido cientos de heridos en las protestas en Cataluña, para sembrar de cera las resbaladizas pendientes políticas con el ánimo de que alguien se parta la crisma:

"La aplicación del 155 sigue siendo inconstitucional. Al lado de un PP incapaz de encontrar solución a los problemas de España, está Ciudadanos, atento a dar una voz un tono más alto para que parezca que defiende más a España. No me creo la españolidad de los que carecen de sensibilidad social para los españoles Ni para los catalanes.

Atiza también con sus particulares palmas a los independentistas:

"quienes hicieron un patético análisis de la situación y han desperdiciado el caudal de protesta que han expresado las calles y las urnas en Cataluña. Pensaron que Europa iba a postrarse a su genio, que el Estado español no iba a reaccionar porque España es un erial poblado de toreros, de guardias civiles decimononónicos y gentes del Sur con un palillo en la boca y poco amigos del trabajo".

Y llega a la última estación de su credibilidad abogando porque alguien caiga en la cuenta de que

Esa es la España plural en demolición que el PP, jaleado por Ciudadanos, ha entregado al poder judicial y que tendrá que arreglar la política cuando los irresponsables dejen de hacer demagogia con la cuestión territorial. Semana Santa es tiempo de pasión donde recreamos la suerte de los que se confrontaban con Roma. Más pasión que compasión. Aquí no hay Jesucristos y los Judas se jactan, pero la corona de espinos en las cabezas humilladas de los políticos catalanes envilece nuestra democracia."

Una España al tiempo que sea un Estado unitario, federal y confederal, donde tanto el Estado central como los territorios federados (hoy autonomías) y los ayuntamientos tengan un compromiso con lo unitario, lo federal y lo confederal y que no olviden que esa patria por ganar y recuperar tiene como objetivo la igualdad y la libertad de todas y todos los españoles. Porque con desigualdades, no hay patria.

"Catalunya quiere tener su policía y gestionar su lengua propia, mientras Madrid o Extremadura no siente esas reclamaciones como tales. Añadamos la importancia de entregarle a los ayuntamientos una parte sustancial del presupuesto y podremos reinventar un país que aún está mal enseñado y mal aprendido.

