El misterioso ingreso hospitalario de Ylenia que asusta a sus fans

Aunque Ylenia Padilla lleva un tiempo alejada de la televisión y parece que ha abandonado su faceta más polémica, la que fuera concursante de Gran Hermano VIP ha vuelto a ser noticia. Aunque se trata de una delicada y misteriosa información que ha preocupado a todos los seguidores de la cantante. (Sabes el pastizal que se embolsan Kiko Hernández, Ylenia o Bertín Osborne por un bolo).

Y es que Padilla ha sido hospitalizada, como ella misma desvelaba compartiendo desde su cuenta de Instagram una imagen en la habitación de un centro médico haciendo así saltar las alarmas entre sus seguidores. Sus fans no han tardado en apoyar a la diva con muestras de cariño y ánimo, a lo que la colaboradora de Telecinco y de MTV respondía con un no menos misterioso: "No os preocupéis, ya sabéis que soy una luchadora máxima", aseguraba en sus redes sociales.

Por ahora el motivo del ingreso es un auténtico secreto, según da cuenta 'EsDiario', y la artista no se ha pronunciado al respecto para aclarar las dudas de sus followers. Pero no es la primera vez que Ylenia se ve en la obligación de ponerse en manos de los profesionales sanitarios. De hecho, en su última aparición pública la propia Ylenia reconocía que había sufrido una dura depresión que le había hecho pasar el peor momento de su vida.

A eso se suma la confesión que hacía en 2015 cuando había sido diagnosticada la enfermedad que afecta al aparato digestivo y que podría ser el motivo por el que ha vuelto al hospital.