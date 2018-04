La marranada de Cassandra al metérsela doblada a quienes le hicieron donaciones

Pasó la gorra entre los generosos progres de turno con la mirada cómplice de los Escolar, Pardo de Vera, Rufián, Echenique, Irene Montero o Pablo Iglesias, y ahora si te he visto no me acuerdo. (El antológico 'zasca' que la faltona Cassandra Vera se lleva tras ser absuelta por sus chistes sobre Carrero).

Cassandra Vera sigue teniendo su cuenta de PayPal en el perfil pese a que ya no tendrá juicio. Por otro lado al parecer se niega a devolver la pasta a gente que la ha solicitado. ¿Un poco feo no? Almenos puedes donarla a otra gente que puede pasar por lo mismo que tú. pic.twitter.com/WbBDx6FDib — Joe Spinell (@SpinellJoe) 1 de abril de 2018

Es la faltona Cassandra Vera, antaño Ramón Vera, quien mantiene abierta la misma cuenta de PayPal donde antaño tantos depositaron sus buenas intenciones y sus cuartos. (Tras los tuits vomitivos de Cassandra, escarban y sacan a la luz fotos de cuando era Ramón Vera Paz).

Maduro y su alusión a Cassandra para justificar que censurará las redes sociales

Lo hicieron antes de que el Tribunal Supremo revocara el 2 de marzo de 2018 la sentencia de la Audiencia Nacional por la que fue condenada a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta, por un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas. (Irene Montero, otra tonta a las tres: "El delito de enaltecimiento de terrorismo solo sirve para romper la vida a Cassandra").

Muy contenta a nivel personal por el fin de un calvario judicial por el que nadie debería pasar.

Pero muy preocupada por otras condenas como la de Valtonyc y otros raperos y tuiteros.

Sigamos luchando por la libertad de expresión para todos. pic.twitter.com/AY7Rto84NE — Cassandra Vera (@kira_95) 1 de marzo de 2018

La mujer trans, que se había quedado a gusto con sus lamentables burlas que realizó entre 2013 y 2016 sobre el asesinato a manos de ETA en 1973 del almirante Luis Carrero Blanco, había pedido una ayuda económica para costearse el proceso,

y ahora sus benefactores le piden que rinda cuentas a grito pelado y poniéndola de vuelta y nedia. (Luis Balcarce a los defensores de Cassandra: "A las víctimas de ETA hay que cuidarlas").

Resulta que la tal Cassandra, tras ser imputada por enaltecimiento del terrorismo, pidió ayuda económica para afrontar el proceso, el TS tumbó la condena y no necesitó el dinero. Ahora, esos donantes piden el dinero de vuelta y reciben un bloqueo. Una bellísima persona, vamos. pic.twitter.com/DyAnc7rgVg — Joven Europeo (@JovenEuropeo) 2 de abril de 2018

Pero ni caso. No solo no les ha devuelto un céntimo, con cahondeo incluido, sino que incluso los ha bloqueado en Twitter, auque ella afirma que lo ha hecho porque "me insultan", y se defiende panza arriba. (Un tuit vomitivo de Cassandra deseando la muerte a niños y el 'rasta' zote de Podemos incendian La Sexta).

Nunca pedí dinero para abogados, recursos etc. sino para mis estudios y tal. — Cassandra Vera (@kira_95) 2 de abril de 2018

Disculpe @kira_95 pero mi hija menor me informa que usted le debe una ingente cantidad de dinero que ella le donó en base a un futuro procedimiento legal que no llegó a tener lugar. Atienda por favor las llamas telefónicas de nuestros representantes, Pérez Llorca Abogados — Padre Burgués (@padreburgues) 2 de abril de 2018

Pero nada, al parecer sigue teniendo la intención de aprovecharse de las donaciones que pidió para "pagar las costas del juicio", aunque ahora defiende que en todo momento dejó claro que "eran para pagar los estudios". (Pablo Iglesias aplaude las mofas a Irene Villa y pide penas para quien se cachondee de Cassandra).

Hola Cassandra, hay unos tuiteros que te estan pidiendo el dinero que te prestaron para el juicio que al final no has tenido, puede que no te hayas enterado porque los tienes bloqueados... pic.twitter.com/J8tAa1RHJM — ElFrikiAnalizador (@FrikiAnalizador) 31 de marzo de 2018

