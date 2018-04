El cabreo de la sobrina política de Doña Sofía con Letizia: "Ha mostrado su verdadera cara"

El vídeo está dando la vuelta al mundo y pone de relieve, una vez más -aunque esta vez de una manera más patente y gráfica-, las tiranteces entre la Reina Letizia y su suegra, Doña Sofía. (Letizia evita que doña Sofía se haga una foto con sus nietas ante las atónitas miradas de don Felipe y don Juan Carlos).

Grabado el domingo de Resurrección en la catedral de Palma, en el que se puede ver a la esposa de Felipe VI cortante con la Reina emérita cuando ésta intenta salir abrazada a sus nietas, la reacciones de la familia real Griega no han tardado en llegar.



Marie-Chantal Miller, mujer de Pablo de Grecia y, por ende, sobrina política de doña Sofía, no se ha contenido al ver las imágenes y ha querido dar la cara por la parte que le toca, en respuesta al periodista Martin Bianchi, y tras preguntar si la situación era real:

Is this true??? — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

What is the Spanish press saying? This is so awful — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Al ver en Twitter el vídeo que se ha vuelto viral, Marie-Chantal ha mostrado su opinión tras preguntar si la situación era real.

Marie-Chantal ha escrito en su perfil personal que le parece "horrible" el gesto, para escribir a continuación: "¡Esto me hace sentir muy enfadada!".

This makes me feel so angry! — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Al leer la respuesta de Bianchi donde aseguraba que doña Sofía no merece ese trato, Marie-Chantal ha continuado escribiendo que "¡Ninguna abuela se merece ese trato! Wow, está mostrando su verdadera cara" refiriéndose a Letizia Ortiz.

No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018

Marie Chantal ha publicado un último tuit. En él, aparecen sus padres durante las vacaciones de Semana Santa rodeados de todos sus nietos y ha escrito: "Abuelos felices, eso es de lo que trata la familia".