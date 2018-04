La lista de los currículum falsos del PSOE que deja como un tonto a Pedro Sánchez

El largo listado de cargos socialistas, ex ministros que fueron "cazados" mintiendo en sus estudios, circula por Twitter como alma que lleva el diablo, y pone sobre la mesa el doble rasero a la hora de medir las actuaciones que afectan al PP, siempre mirando de perfil cuando el descaro afecta a la izquierda. (¿Sabías que Pedro Sánchez tiene un plan privado de pensiones con más de 85.000 euros?).

📟🀄️hilo: POLITICOS DEL #PSOE SIN ESTUDIOS O QUE FALSEARON SUS CURRICULUMS Y NO DIMITIERON Se han lanzado a deguello contra Cristina Cifuentes, pero el PSOE, tiene docenas de zoquetes semi analfabetos en sus filas a los que hizo ministros, pic.twitter.com/Ry4zrEouCP

El hilo, viene como respuesta del máster de Cristina Cifuentes que sigue ocupando parte de la actualidad y que culminado, por un lado, en la futura puesta en marcha de una Comisión de Investigación -planteada por Ciudadanos- y, por el otro, en una moción de censura planteada por el PSOE a la que se ha unido Podemos. (José Sacristán estalla con el mesiánico Iglesias y el desaparecido Sánchez y les da la 'extrema unción').

LEYRE PAJÍN,FALSEÓ SU CURRICULUM diciendo que había ejercido como claustral en la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante. ESA FACULTAD NO EXISTÍA. GREGORIO ROJO, el PSOE lo colocó presidente de Caja Vital-Kutxa. ANTES ERA PESCADERO en mercado de abastos de Vitoria pic.twitter.com/g3oqdK08Fx

Nombres como Leyre Pajín, Gregorio Rojo, Celestino Corbacho, José Montilla, Elena Valenciano, Paxti López, Trinidad Jiménez, Bernat Soria, Pepe Blanco, José Luis Corcuera o Javier Rojo son protagonistas de este recordatorio que está arrasando.

CELESTINO CORBACHO, ex ministro de trabajo SIN ESTUDIOS SIQUIERA BÁSICOS.Trabajó en una imprenta.

JOSÉ MONTILLA, ex ministro de industria, ex presidente de la Gen y senador, FALSEÓ SU CURRICULUM. Decía ser licenciado en derecho y económicas, pero SOLO TENÍA ESTUDIOS PRIMARIOS pic.twitter.com/ezRAeLCScI