El terrible varapalo de Iker Jiménez al sistema por la brutal paliza a una mujer de Algeciras

Las imágenes de la brutal agresión a una mujer de 64 años en Algeciras han puesto los pelos de punta a toda España durante estas últimas horas. No hay nada que justifique tan vil acción para robar un bolso y, de no ser por la suerte, la buena señora no lo contaría. (La bronca en directo de Ana Rosa Quintana a su equipo: "Me estáis poniendo enferma").

Tal circunstancia pone sobre la mesa, una vez más, la palpable decadencia social que se vive actualmente en nuestro país, algo que Iker Jiménez ha dejado más que patente en un tuit que ha levantado no poca polémica en las redes:

El cobarde miserable que da una paliza en Algeciras a una mujer de 64 años...por un bolso.

Cuando el sistema es o parece tibio la arrogancia de alguna gentuza llega a esto.

Hace unos años este iba a aprender lo que es la Ley de la Cárcel. Hoy no lo sé. Nadie sabe. 😕 — ikerjimenez.com (@navedelmisterio) 16 de abril de 2018

El presentador de Cuatro, uno de los pocos que se atreven a defender públicamente la prisión permanente revisable y sobre todo, defender un endurecimiento del trato a los presos más salvajes y violentos en las prisiones de nuestro país, ha respondido de tal guisa al ser preguntado sobre qué significa "la ley de la cárcel":