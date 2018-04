El dato secreto sobre la buena vida que se está pegando Anna Gabriel en Suiza

Fugada oficialmente desde el 20 de febrero de 2018, poco se sabe últimamente de la ex diputada y dirigente de la CUP, tras haber cambiado su look y haber obligado a su pareja a pasar por el aro para hacer lo propio, y no desentonar así con la ostentosa vida que llevan en Suiza pese a ir de pobres por la vida y mártires de causas perdidas. (El liberado novio de la elegante Anna Gabriel agacha las orejas y pasa por el aro).

A pesar de que ha quedado al margen de la euroorden de detención, ya que solamente está acusada por el juez Llarena de un presunto delito de desobediencia, la mentada hace mutis por el foro por si las moscas, y pocos conocen qué está haciendo realmente en la cara Ginebra y dónde vive. ¿Le habrán servido de algo las ayudas de sus colegas para pasar el mal trago y pagarse aunque sea una modesta pensión donde pernoctar? (El inesperado golpe de Anna Gabriel por meter la pata un medio español).

Nos saca de dudas Igansi Guardans, antiguo militante de Convergencia Democrática de Cataluña hasta 2010, diputado autonómico de la V legislatura del Parlamento de Cataluña por CiU, y miembro del Parlamento Europeo entre 2004 y 2009, quien tiene no pocos contactos y sabe más de lo que cuenta: (La causa de que Anna Gabriel esté perdiendo el pelo a marchas forzadas)

No puedo dar datos por respeto a la privacidad. Pero anoche me contaron amigos de Ginebra cómo y sobre todo dónde vive cierta ex líder de la CUP en una de las calles con más abolengo de la ciudad... Digna de estudio esa radicalidad revolucionaria de quita y pon — Ignasi Guardans (@iguardans) 18 de abril de 2018

Así que de pasarlo mal nada. Anna Gabriel vive al parecer por todo lo alto mientras busca trabajo, algo cuanto menos curioso, como dice Guardans, en estos antisistema de "quita y pon". No en balde ya cargaba el mentado contra ellos antaño: (El pelo de Anna Gabriel vuelve a su sitio porque la ocasión la pintan calva)

Yo creo que Marta Rovira, Anna Gabriel y la CUP han contribuído a dañar a Catalunya y a nuestra sociedad, también a sus sectores más vulnerables. Y han mentido mucho. Pero no veo por ahora un ángulo penal a esa pésima e irresponsable actuación de estos años https://t.co/A6aMl5406I

— Ignasi Guardans (@iguardans) 11 de diciembre de 2017