El vergonzoso gatillazo de Iñaki López con Elisa Beni por decir que algunos vivían mejor con ETA

El presentador de La Sexta, Iñaki López, se ha metido este jueves 19 de abril de 2018 en un jardín del que ha salido lleno de espinas y dejando la imborrable huella de su verdadera catadura moral. Y todo por defender a una de sus más queridas asiduas a su programa: la bocazas de Elisa Beni, quien se había lucido poco antes mancillando el buen nombre del fallecido periodista German Yanke. (La mala baba de Elisa Beni pisoteando en un tuit la memoria del fallecido German Yanke).

El lamentable tuit del mentado, venía así a cuento de la 'gracia' que había soltado la periodista de inquietante mirada, tras enterarse de que el primer fin de semana de mayo de 2018 ETA anunciará su disolución definitiva.

El mensajito de marras, -que la dejó helada poco después con la réplica de un usuario que le refrescó la memoria dejándola como un trapo por haber pisoteado cobardemente la memoria de un muerto-, le sirvió al inefable Iñaki para dárselas de listo y pifiarla con su descarado sectarismo. (Twitter ajusticia a Iñaki López: "Es precioso que el programa que expulsó a un tertuliano por llamar "gordita" a Colau vaya a entrevistar al rapero Valtonyc").

De esta forma, su afirmación de que

le ha dejado la cara de todos los colores:

Es lo mas repugnante q he leido ultimamente. No puedo a penas creer q no sea un fake. Te has retratado Iñaki, ya nafa de lo q puedas opinar sobre cualquier tema riene el mas minimo valor