El mensaje secreto en la corbata de Felipe VI que deja fuera de juego a los 'indepes'

Se rasgan sus camisetas amarillas, -las que han podido recuperar de la basura-, mientras se preguntan por las esquinas como poseos cómo tuvo la osadía el rey Felipe VI de lucir semejante facha, siempre tan discreto él a la hora de vestir.

Y es que la corbata roja y blanca que llevaba en el colchonero campo del Wanda Metropolitano durante la final de la Copa del Rey, ha dado pie a muchas interpretaciones, y algunos lo ven como una afrenta en toda regla y sacan tarjeta roja.

Sin ir más lejos, el vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa, califica la prenda como de

Si no estiguéssim escandalitzats pel segrest del color groc, ho estaríem per la corbata del Rei d’Espanya. El missatge polític (sens dubte intencionat) és d’una hostilitat sense precedents cap a tots els seguidors del Barça. Ho dóna tot per perdut. pic.twitter.com/XpQLaarCwK