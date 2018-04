El sinvergüenza de Otegi saca la cara por las mujeres y se la parten a cuenta de ETA

Un cínico que se las da ahora de santurrón, y que además no sabe ni escribir correctamente la palabra 'proteger'. Es el terrorista Arnaldo Otegi, que manda un abrazo a la víctima de 'La Manada' con toda la cara del mundo este jueves 26 de abril de 2018. (El juez que votó absolver a 'La Manada' lo tiene claro: "Ni dolor ni asco, era excitación sexual").

El etarra, el líder de EH Bildu y amigo entrañable de Podemos, carga contra la Justicia y manda un abrazo a la víctima:

Indignación, rabia. La sociedad vasca no puede permitir una sentencia tan humillante como la de hoy. La justicia que no proteje a las mujeres no es justicia. Un abrazo a la víctima de la violación. #YoTeCreo