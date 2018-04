Echenique llama "matón" a Rivera y defiende a los profesores que cargaron contra hijos de guardias civiles

Debe ser algo patológico, y muy contagioso entre los de su cuerda: defender a ultranza al maleante y atacar a las personas de bien. Si no, no se comprende tanta mala leche y despropósito. Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, vuelve a dar fe de lo expuesto con un lamentable tuit, en el que carga contra Albert Rivera por exigir que los profesores que discriminaron a los hijos de los guardias civiles en Cataluña, sean expedientados por el Gobierno. (La sucia trampa del tirano Echenique para no comerse el marrón de su contrato en negro).

Este tipo que pone en Twitter la foto de unos maestros anónimos, señalándolos, tiene un millón de seguidores y es candidato a la presidencia de España. Este tipo que echa gasolina al odio para ganar votos y que se comporta como un matón quiere gobernar mi país. A mí, me da miedo. pic.twitter.com/ZoRPT2jsPP — Pablo Echenique (@pnique) 29 de abril de 2018

Que se lo cuente a los pobres chavales que acabaron llorando por culpa de los docentes separatas que no tienen vergüenza. (Los borricos profesores separatas a los hijos de los guardias civiles: "Son bestias que solo saben dar palos).

