El digital que publica datos personales de la víctima de 'La Manada': "¡Yo no te creo!, disfrutaste con la orgía"

Al director de 'La Tribuna de Cartagena', Josele Sánchez, parece no importarle que puedan caerle penas de hasta cinco años de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, e incluso hace ahora amago de publicar en cualquier momento el vídeo íntegro de lo ocurrido en aquel portal de la capital Navarra durante los sanfermines de 2016. (La repugnante foto de la víctima de 'La Manada' que incendia Twitter: "Que te coman el culo no es delito").

A lo sumo, ha despublicado "como medida profiláctica", el artículo 'Yo no te creo' donde este sábado 5 de mayo de 2018 un periodista de su medio, Marcos Larrazábal, revelaba datos personales, -foto incluida y una imagen del vídeo de marras-, de la víctima de 'La Manada'. Aún así, ha vuelto a publicarlo ya sin estos datos, donde se carga duramente contra la joven en términos más que despectivos, lo que ha indignado a propios y extraños. (La carta de 3 juezas a la víctima de La Manada hunde a las feministas radicales).

El director de digital, ha puesto su grano de arena al escándaloso artículo publicando a su vez otro con el título 'Yo tampoco te creo', -cuyo enlace no facilitamos ya que sale la cara de la víctima-, donde defiende a su redactor y arremete de nuevo contra ésta en términos más que vejatorios: (¿Dónde estaban los indignados cuando ZP indultó a la 'Manada de drag queens' que violó a un chico de 18 años?)

"No es que no crea que fuiste violada, tampoco creo que sufrieras abuso y también estoy convencido de que disfrutaste con la orgía".

Y tacha de 'feministas locas" a las que han llevado

El tal Larrazábal fue más lejos, si cabe:

"Mira, niña... ¡yo no te creo!, precisamente porque tengo una hija de 18 años, precisamente porque respeto a cualquier mujer, porque soy hijo de mujer, padre de mujer y hermano de mujeres, precisamente porque no tolero ningún abuso de los muchísimos que se producen contra las mujeres, precisamente porque comparto absolutamente ese eslogan que se está gritando en todas las manifestaciones de mujeres(mujeres manipuladas por la opinión pública en tu defensa) de "NO ES NO".

Pero es que tú, niña, no dijiste "NO" en ningún momento.

Como tú mismo reconoces durante las instrucciones, a ti te entra un vacilón del tres al cuarto y -acaso borracha perdida, eso no lo sé y es cuenta tuya- le contestas, aún más vacilona: "¡Yo puedo con los cinco!".

Y como se demuestra durante el juicio oral, te vas -por tu propia voluntad-con los cinco "mascachapas" a la búsqueda de una habitación para follar ¿O la habitación era para echar una partidita a las cartas?

Y las cámaras del hotel recogen que mientras los chavales están intentando alquilar la habitación, tu permaneces unos pasos atrás -como avergonzada ante el conserje- pero tranquila. No echaste a correr ni pediste auxilio porque ibas a lo que ibas, a pegarte una pasada de orgía y desenfreno con cinco desconocidos.

Irse con cinco tipos a un hotel -repito- no es para jugar a las cartas. Quisiste ir de "guay" y tener una experiencia de liberación femenina de esas de la que tanto se habla -e incluso se aconseja- ahora con la "ideología de género"; o llevabas tal borrachera que, en lugar de cantar "Asturias patria querida" -como debería hace cualquier joven normal cuando se emborracha- decidiste montártelo con cinco macarras de mierda.