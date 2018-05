Las hostias al "mierda" asesor de Rufián por mandar flores de muerto a la Guardia Civil

Vuelve a las andadas Bernat Castro, asesor del portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a quien ya le suspendieron en su día de militancia por sus sandeces y despropósitos en Twitter, donde se metía incluso con las "tetas amorfas" de algunas mujeres, amén de anunciar que "pienso dar conferencias sobre técnicas cuantitativas de violación a prepúberes". (Las rufianadas del asesor de Rufián: "Pienso dar conferencias sobre violaciones a prepúberes").

Si queréis saber el tipo de personaje que es Bernat Castro, no dejéis de leer este INTERESANTÍSIMO hilo que NO os dejará indiferentes y que está escrito por alguien que lo conoce muy bien. 👏 #YoSíLaCreo #Enorme @KittensPs por su valentía al contarlo. 👏 https://t.co/Z2d2ep7SKo

En estos mensajes de 2013, que salieron a la luz el año pasado, iba más lejos todavía:

"Si tenías la lotería para sufrir una violación habrá que decirlo", y cargaba contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, deseando incluso a un agente que se pegara un tiro por accidente: "Si eres policía nacional solo deseo que se te descargue un día el arma en la sien". (El asesor de Rufián se mete con Tabarnia en Twitter y lo apalean a base de zascas)

Y ahora, para rizar el rizo, el radical de turno, 'indepe' hasta las cejas, ha publicado un polémico tuit en el que afirma que la Guardia Civil tiene "suerte" porque Cataluña no es "la Euskadi de los 80". "Más que nada porque no ganarían para flores". (Gabriel Rufián presume de haberse afiliado por fin a ERC y se lleva un sonoro 'zasca').

Tiene suerte la Guardia Civil de que Cataluña no es la Euskadi de los 80, más que nada porque no ganarían para flores. https://t.co/ETKO00ZY07

El mensaje ha provocado indignación y rechazo entre los usuarios de la red social, que le han dado para el pelo, aunque el mentado se ha mofado de quienes le reprochaban la publicación.

Tienes suerte que España no es la República de los años 30 (o que Franco estuviese tan vivo como proclamáis que está), porque en ese caso estarías ante un pelotón de fusilamiento. Por suerte, estamos en una democracia que aguanta a los canallas como tú. pic.twitter.com/TVzOoWFWZo

A ti hasta que no te salten los dientes no paras, mediomierda. Claro que se parece a Euskadi en los 80. Solo hay perros hijos de puta jugando a ser mayores,eso si,siempre por la espalda.

Si no lo pones así @guardiacivil o @benemeritosGC no lo podrán leer

Desgraciadamente se vendieron muchas flores, gracias a ellos y a la @policia ahora no tenemos que comprarlas para las víctimas de Eta todas las semanas