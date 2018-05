El inquietante tuit del sustituto de Cifuentes sobre "robar en hoteles" que hiela la sangre al PP

La hemeroteca no perdona, aunque sea en Twitter, donde sus hordas están siempre al acecho a la primera de cambio. Y esta vez le ha tocado la china a Ángel Garrido, con perturbadoras connotaciones sobre la cleptomanía que le costó el cargo a Cristina Cifuentes. (Mariano Rajoy elige a Ángel Garrido como sustituto 'temporal' de Cristina Cifuentes en Madrid).

Y es que el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, publicó un tuit el 12 de mayo del año 2011 que como mínimo pone los pelos de punta a sus allegados: (La escabrosa confesión del 'Maquiavelo de Atresmedia": "A Cifuentes le hicimos la mayor de las putadas que tú le puedes hacer a alguien")

El vídeo publicado por OkDiario en la que aparecía Cifuentes devolviendo unas cremas de Olay en un supermercado, se grabó precisamente por esas fechas. (Por qué el vídeo del hurto de Cifuentes sale a la luz siete años después, si se destruyó a los 15 días).

Como era de esperar, le han dado donde más duele:

No, creo que para entrar al PP hay que hacer un Máster y la parte práctica es robar en supermercados y hoteles y vete a saber dónde más... Es eso Ángel Garrido? pic.twitter.com/efuH7zWCaI

El equivalente a llevarte dos cremas del súper y que no te pillen Barriobajero

Si es que lo lleváis en el ADN, no lo podéis evitar. LA GENTE DECENTE NO SE LLEVA EL ALBORNOZ DE LOS HOTELES, CRETINO. Pero claro, lo de la "decencia" se ve que no lo enseñaban en el Opus Dei