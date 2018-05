Las hordas tuiteras se burlan de esta foto de la hija de Torra: "¡Esta es la raza superior!"

Que Twitter se ha convertido en el refugio del tarado es harto sabido. Pero a veces, como la que nos ocupa, se traspasan peligrosas líneas que no merecen más que la condena más unánime. Y esta vez le ha tocado sufrir la crueldad de sus hordas a una de las hijas del candidato a la presidencia de la Generalitat, quien según afirman algunos sufre además algún tipo de discapacidad. La llaman, entre otras cosas, "fea" y "ejemplo de una raza inferior". Lamentable. (El oculto manifiesto de Quim Torra pidiendo un alzamiento armado en Cataluña).

Así, las burlas se suceden en esta red social, mientras son muchas las personas, independentistas o no, que poco importa, que han lamentado tal despropósito, máxime cuando comparten la foto a cara descubierta y sin saber si es menor de edad. (Los tuits supremacistas que borró acojonado el antiespañol sucesor de Puigdemont).

Algunos la tildan de 'Caperucita estelada', de "payasa de mierda que no vale ni una peseta", y se meten incluso con sus dientes:

"Vas a ir a la cárcel por delitos graves y por no pagarle una ortodoncia a tu hija".

En España también hay españoles racistas, supremacistas, nos guste o no. Les presento al TorrijaDeMont. Porque soy de Plutón, puedo decir que soy de otra nación...!! De una raza, mega super superior. pic.twitter.com/ykNvC56T2W

No, por favor, esta línea no la pasemos. Dejemos en paz a la familia de la gente y, sobre todo, a su aspecto físico. Caña al padre, que es el que la devenga, y olvidémonos de los demás.

Me rindo ante la manifiesta superioridad de la raza catalana.

Estoy viendo que muchos estáis tuiteando una foto de la familia de Quim Torra y haciendo comentarios sobre el aspecto físico de su hija y no me parece bien ni meter a la familia en esta mierda ni burlarse del físico de una persona que evidentemente sufre alguna discapacidad.

No sé si sabéis que reíros del físico de la hija de Quim Torra, y de cualquiera, os deja aproximadamente a la altura de ser una mierda de personas. Centímetro arriba, centímetro abajo. Mierda al fin y al cabo.

La hija de Quim Torra no tiene culpa de tener un padre gilipollas. Sea guapa o fea.

Los pecados del padre no se los cargue a la hija, y menos a alguien que no tiene sus capacidades mentales plenas, no es de buen cristiano ni de buena persona, sino de seres con el alma más oscura que el averno. Vergüenza debería de darle. ..