Echenique va a por lana con Girauta y sale esquilado por borrego

Le pasa por meterse en camisas de once varas, y no dar la talla. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha vuelto a recibir este lunes 14 de mayo de 2018 lo suyo y más por atacar al dirigente de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, quien había recordado el 70 aniversario del Estado de Israel. (La sucia trampa del tirano Echenique para no comerse el marrón de su contrato en negro).

Con 41 palestinos asesinados en Gaza encima de la mesa, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados 👇



Ahora imaginadlos gobernando y echaos a temblar. pic.twitter.com/Njv4cgOhFG — Pablo Echenique (@pnique) 14 de mayo de 2018

Lo de la imagen junto al embajador de Israel para felicitar al país por su aniversario: "Israel, luz para las naciones, cumple 70 años como Estado moderno. Aquí, celebrándolo con mi admirado Daniel Kutner", no le gustó nada al podemita, aunque Juan Carlos Girauta, lejos de amilanarse, le respondía de tal guisa:

Lo que sería para echarse a temblar es que gobernarais los comunistas. Pero eso no va a suceder. En fin, otro antisemita de manual. ¿Qué pasa, que la única democracia de Oriente Medio no tiene derecho a existir, y sus amigos no tenemos derecho a celebrar su aniversario, @pnique? https://t.co/9qTfXJY75P — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 14 de mayo de 2018

Echenique volvía a la carga, y siguió recibiendo por todas partes:

No te pongas nervioso, Juan Carlos, estás en todo tu derecho de llamar "luz de las naciones" y "Estado moderno" a cualquier país "amigo" que haya asesinado a más de 50 personas y herido a más de 2000 en pocas horas. Y yo de que me dé miedo tu partido. https://t.co/Xu1JdMjhju — Pablo Echenique (@pnique) 14 de mayo de 2018

Con muertos de hambre en Venezuela,seguís en el congreso



No quiero imaginaros gobernando — Alicia Díaz (@Alicia04Diaz) 14 de mayo de 2018

A éstos les ponen las dictaduras islamistas pic.twitter.com/iW4YiBMIXt — borealis ي ن (@aurorab933) 14 de mayo de 2018

Los pobres seguro que estaban celebrando el aniversario con fuegos artificiales, ¿no? ¿O eran cohetes contra Israel? Pero claro, Istael es enemigo de la dictadura teocrática de Irán, y de ahí parece que os viene algún dinero; aunque tú no uses el tuyo para pagar SS a tu empleado. — Antonio Elvira (@antonio_elvira_) 14 de mayo de 2018

Señalar a un partido político culpándolo indirectamente de la muerte de 41 seres humanos sí que es para echarse a temblar.

Lloráis cuando se os recuerda el monotema de Venezuela, joder, pero es que lo ponéis a huevo — Miss Escorpión🎭 (@_CHINOCUDEIRO_) 14 de mayo de 2018

¿Crees que esto puede ser como acompañar a Josu Ternera y su banda terrorista en su actuación de Cambó, con sus 850 asesinados encima de la mesa? Digo, más o menos, para imaginar a todo el mundo.

— Rodericus Rex (@RexRodericus) 14 de mayo de 2018